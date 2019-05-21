Avcı - Tayfun - Sergen
Beşiktaş'ta 3 cephe, 3 ayrı teknik direktörden yana...
Fikret Orman: Önceki yıllarda da Abdullah Avcı ile çalışmayı çok arzulamıştı.
Profesyonel idareciler: Genç, vizyoner ve başarıya aç bir isim öneriyorlar. En güçlü adayları Tayfun Korkut.
Taraftarlar: Taraftar, Alanya maçındaki tezahüratlarla Sergen Yalçın'ı istediğini gösterdi.
BEŞİKTAŞ’ta gözler tamamen Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmiş durumda. Siyah beyazılıların listesinde çok sayıda yerli ve yabancı isim bulunuyor. Diğer yandan başkan Fikret Orman, profesyonel idareciler ve taraftarın gönlündeki hoca birbirinden farklı. Başkan Orman’ın ilk tercihi Abdullah Avcı... Medipol Başakşehir ile bir kez daha şampiyonluğun kıyısından dönen tecrübeli teknik adamın geleceğine dair sorulara “Biraz dinlenelim, konuşuruz” demesi de kulübünden ayrılacağı işareti olarak yorumlandı.
Bundesliga tecrübesi var
BEŞİKTAŞ Futbol Takımı’nın profesyonel idarecileri ise başarıya aç, vizyoner bir genç teknik adamla çalışılmasını öneriyor. Okan Buruk ve Erol Bulut gibi isimlerin yanı sıra sürpriz bir isim daha var: Tayfun Korkut... Siyah beyazlılarda futbol da oynayan Korkut Bundesliga’da teknik direktörlük tecrübesi de edindi. Siyah beyazlılar sezonun başından bu yana Tayfun Korkut’u bir alternatif olarak masada tutuyor. 45 yaşındaki Korkut, Bundesliga’da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırdı.
‘Evlatlar’da Sergen önde
"BEŞİKTAŞ’ın evlatları" olarak anılan Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek teknik direktörlük için anılsa da bu kontenjandan en güçlü aday Sergen Yalçın... Aytemiz Alanyaspor’u düşme hattından hücum futbolu oynatarak yukarıya taşıyan Sergen Yalçın’ı özellikle taraftarlar çok istiyor. Beşiktaş’ın Alanya ile Vodafone Park’ta oynadığı maçta Yalçın’a yapılan sevgi gösterisi de taraftarın gönlündeki teknik direktörü dışa vurdu.
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