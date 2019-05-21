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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
21.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Avcı - Tayfun - Sergen

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Avcı - Tayfun - Sergen

Beşiktaş'ta 3 cephe, 3 ayrı teknik direktörden yana...

Fikret Orman: Önceki yıllarda da Abdullah Avcı ile çalışmayı çok arzulamıştı.

Profesyonel idareciler: Genç, vizyoner ve başarıya aç bir isim öneriyorlar. En güçlü adayları Tayfun Korkut.

Taraftarlar: Taraftar, Alanya maçındaki tezahüratlarla Sergen Yalçın'ı istediğini gösterdi.

BEŞİKTAŞ’ta gözler tamamen Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmiş durumda. Siyah beyazılıların listesinde çok sayıda yerli ve yabancı isim bulunuyor. Diğer yandan başkan Fikret Orman, profesyonel idareciler ve taraftarın gönlündeki hoca birbirinden farklı. Başkan Orman’ın ilk tercihi Abdullah Avcı... Medipol Başakşehir ile bir kez daha şampiyonluğun kıyısından dönen tecrübeli teknik adamın geleceğine dair sorulara “Biraz dinlenelim, konuşuruz” demesi de kulübünden ayrılacağı işareti olarak yorumlandı.

Bundesliga tecrübesi var

BEŞİKTAŞ Futbol Takımı’nın profesyonel idarecileri ise başarıya aç, vizyoner bir genç teknik adamla çalışılmasını öneriyor. Okan Buruk ve Erol Bulut gibi isimlerin yanı sıra sürpriz bir isim daha var: Tayfun Korkut... Siyah beyazlılarda futbol da oynayan Korkut Bundesliga’da teknik direktörlük tecrübesi de edindi. Siyah beyazlılar sezonun başından bu yana Tayfun Korkut’u bir alternatif olarak masada tutuyor. 45 yaşındaki Korkut, Bundesliga’da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırdı.

‘Evlatlar’da Sergen önde

"BEŞİKTAŞ’ın evlatları" olarak anılan Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek teknik direktörlük için anılsa da bu kontenjandan en güçlü aday Sergen Yalçın... Aytemiz Alanyaspor’u düşme hattından hücum futbolu oynatarak yukarıya taşıyan Sergen Yalçın’ı özellikle taraftarlar çok istiyor. Beşiktaş’ın Alanya ile Vodafone Park’ta oynadığı maçta Yalçın’a yapılan sevgi gösterisi de taraftarın gönlündeki teknik direktörü dışa vurdu.

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