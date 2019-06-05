Avcı, savunma yapacak!
Avcı'nın Beşiktaş'ta savunmayı disipline ederken, takımın hücum gücünden de taviz vermemesi lazım.
Abdullah Avcı’nın 72 gol atıp 46 gol yiyen Beşiktaş’ı savunma disiplinine kavuşturması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’yı bekleyen en büyük sıkıntı savunma... Şampiyon G.Saray kadar (72) gol atmasına karşın, 46 gol yiyen Beşiktaş’ta Vida’nın partneri Mirin, istenilen performansı ortaya koyamadı. Sezon ilk devresinde Pepe gibi bir yıldız olsa da Beşiktaş 28 gol yedi. Savunma zafiyetinde Caner’in arkada bıraktığı boşluklar; Medel, Atiba, Dorukhan ve Necip’ten ideal ikilinin geç oluşturulması da etkili oldu. Avcı’nın Başakşehir’de başardığı savunma disiplinini Beşiktaş’a da taşıması ama bunu yaparken hücumdan da taviz vermemesi gerekiyor. Avcı’nın takımı 22 gol yese de ancak 49 gol atmış bu da şampiyonluğa mal olmuştu.
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