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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Avcı, oyuncularını uyardı! 'Önümüzdeki 2 maç...'

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Avcı, oyuncularını uyardı! 'Önümüzdeki 2 maç...'

Abdullah Avcı, küme düşmeye aday takımlarla oynayacakları maçlar için oyuncularını uyardı.

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasını da lider kapatan ve ligin ikinci yarısına Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle 2’de 2 yaparak başlayan Medipol Başakşehir, hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

İKİ KRİTİK HAFTA

Geçen sezonlarda düşme hattında yer alan takımlara karşı alınan puan kayıplarına karşı teknik direktör Abdullah Avcı, takımına bu maçların önemini daha iyi bir şeklide anlatarak turuncu lacivertli takımın ligde üst üste oynayacağı Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarından kayıpsız ayrılmasını istiyor.

2017-2018 sezonunu Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 3’üncü sırada tamamlayan turuncu lacivertliler deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 3-1, Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Ayrıca Başakşehir kendi evinde de de Başkent temsilcisiyle 1-1 berabere kalarak küme düşmeme mücadelesi veren takımlara karşı 8 puan kaybetti.

2016-2017 sezonunda ise ilk yarıyı yine lider kapatan ve şampiyonluk yolunda iddialı olan Medipol Başakşehir, sezonun sonunda şampiyonluğu göğüsleyen rakibi Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde 2’nci olarak sezonu tamamladı. Deplasmanda Adanaspor ile 1-1, Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Avcı’nın ekibi iç sahada ise Gaziantep ile de 0-0’lık skorla puanları paylaşınca düşme hattında yer alan rakiplerine 6 puan kaybetti.

DAHA TECRÜBELİ BİR TAKIM

2014 yılında kurulan ve geçen her sezonda oynadığı futbolla lige renk katan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, geçen sezonlarda şampiyonluklar kaybetse de kazanılan tecrübeyle birlikte 2018-2019 sezonunda birçok istatistikte 1’nci sırada bulunurken en yakın rakibinin de 6 puan önünde şampiyonluğun da en büyük favorisi konumunda.

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