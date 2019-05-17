Avcı olmazsa Sergen Yalçın
Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın yeniden başkan seçilmesinden sonra gözler, Şenol Güneş’in yerine gelecek sezon takımın başına gelecek olan teknik direktöre çevrildi.
Masada 6-7 kişilik bir liste bulunuyor. Listenin 1 numarasında geçen yıllarda da siyah beyazlıların gündemine gelen Abdullah Avcı bulunuyor. Avcı her ne kadar Medipol Başakşehir ile 5 yıllık yeni sözleşme yapsa da ayrılmak istemesi halinde kulübünün zorluk çıkarması beklenmiyor.
Esas yabancı aday sır gibi
Fikret Orman’ın da çok beğendiği ve geçmişte birlikte çalışmak istediği isimlerden biri olan Avcı’nın olmaması halinde en güçlü aday Sergen Yalçın... Aytemiz Alanya ile başarılı bir sezon geçiren ve son Beşiktaş-Alanya maçında siyah beyazlı tribünlerin büyük sevgi gösterisinde bulunarak, adeta “Yeni teknik direktör” olarak karşıladıkları Yalçın, Avcı’dan sonra en çok öne çıkan isim. Rize’nin hocası Okan Buruk, boşta olan Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba da alternatif olarak masada. Yönetim içinde Mircea Lucescu adı da dillendiriliyor ama esas yabancı aday sır gibi saklanıyor.
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