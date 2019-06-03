Avcı, mesaiye hızlı başladı
Beşiktaş’ın yeni hocası, ekibiyle birlikte kadroyu analiz ediyor.
Tüm oyuncuların dosyalarını elden geçiren Abdullah Avcı, bayram sonrasında Başkan Orman’a kapsamlı bir rapor sunacak.
BEŞİKTAŞ’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesislerinde 8 kişilik ekibi ile yeni sezon çalışmalarına başladı. Avcı, siyah beyazlı takımın tüm oyuncularının istatistiki bilgileri ve analizlerini tek tek elden geçirerek bayram sonrasında Başkan Fikret Orman ve yönetim kuruluna geniş kapsamlı rapor sunacak.
‘GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ’
Önceki gün antrenmanda başkan Fikret Orman ile 2 saat süren bir toplantı yapan Avcı, “Şu ana kadar her şey çok iyi. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımızın büyük desteğini arkamıza alarak maçlarımıza çıkacağız. Taraftara sunacağımız oyun ve kaliteyle birlikte güzel şeyler yapacağız” dedi.
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