Abdullah Avcı'nın ekibine iki efsane birden
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, kadro istatistiklerini beğendi.
Avcı, “Beşiktaş son yılların en iyi futbolunu oynuyor. Bu seviyeyi daha da üst noktaya çıkarmak için çalışacağız” dedi.
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görevini aralıksız sürdürürken tüm oyuncuların sezon boyunca sergiledikleri performans ve buna bağlı istatistiklerden memnun kaldığını söyledi.
Avcı, Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette “Beşiktaş son yılların en iyi futbolunu oynuyor. Biz de bu seviyeyi daha üst noktaya yükseltmek için çalışacağız. Ekonomik imkânlar ölçüsünde hareket edip başarıya odaklanacağız. Transfer konuşmak erken. Bazı eksiklikler var” dedi.
Diğer yandan Abdullah Avcı’nın yardımcılığına 90’ların efsane kadrosunda yer alan isimlerden Şenol Fidan getirildi. Scout ekibinin başına da efsane futbolculardan Gökhan Keskin yeniden getirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle