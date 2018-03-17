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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
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Futbol
A.A
17.03.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

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Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.
İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.
Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.

- İlk randevu Türkiye Kupası'nda

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.
İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

- Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 6. kez karşılaşacak.
Avcı ve Güneş bu maçlarda 1'er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7'şer kez fileleri havalandırdı.
- Avcı-Güneş rekabeti
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Avcı'nın takımı Güneş'in takımı Skor
3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1
10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1
20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0
12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3
15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3
17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0
28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor0-0
11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor1-1 (3-4 penaltılar)
25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor1-4
13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2
14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2
26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1
30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1
23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1

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