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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.04.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Avcı: "En iyi oynayan biziz, en avantajlı olan biziz"

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Avcı: "En iyi oynayan biziz, en avantajlı olan biziz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Topun çok havada dolaştığı, düştüğünde kimin alacağı bir oyunu sevmiyorum” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasın basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin organizasyonu olan, takım savunmasını iyi yapan ve en dar alanda oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Bugün bir oyun planlamıştık. Özellikle rakibin direk oyunları vardı. Oyun kafa kafaya gittiğinde direkt oyunları çok kullanıyorlardı. Ama geriye düştüklerinde topa sahip olabilen bir takımdı. Bazen set oyunda, bazen geçişli rakip arkasına yapılan koşular vardı. Biz antrenmanda bunları çalışmıştık. Gole kadar yüzde 74 ile topa sahip olduk. Oyuna genişlik vermemiz lazımdı. Bu zamana kadar oynadığımız maçlardaki en çok genişliği verdik. Erken final pası yapmamak rakibi topun peşinde koşturmak ve 2-3 kere çevirdiğin zaman bir hamle şansı daha azalıyordu. Bazen erken final pası yaptık. Ama ilk yarı itibariyle pozisyonlarımız var. Savunma güvenliğini çok iyi aldık. İkili önde kalıp düşürdükten sonra 3+2 ile kalmak bizim için son derece önemliydi. İkinci yarı itibariyle ısrarla gene iyi bir organizasyon ve topa sahip olma opsiyonları iyi kullanma gibi başlıklar vardı. Golden sonra çalıştığımız organizasyonlarda çalıştığından gol atmak önemlidir. İkinci golü böyle almak mutlu ediyor. 80’den sonra futbolun her anını doğru oynaman lazım. Rakibe bu anlamda 2 tane şut pozisyonu verdik. Visca en yüksek şiddetle koşu yapan oyuncusu gene katkı sağladı. Takımım oyuna 80 dakika çok sadık kaldı ama son bölümde rakibe biraz uzak kaldık gene gol yemeden net bir skor alarak böyle bir akşamda iyi bir takıma karşı endişe kaygının stresin olacağını düşünsek de pas organizasyonları son ana kadar sahada kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum rakibe de sonraki haftalarda başarılar diliyorum” dedi.

“Morali son derece iyi olan takım biziz”

Takımın durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Avcı, “En iyi oynayan biziz, en avantajlı olan biziz. Morali son derece iyi olan takım biziz. Ceplerimiz dolu. 7 hafta 6 puan önemli bir avantaj. Benim için önümüzdeki hafta Türkiye’nin gündemini renklendiren bir müsabaka olacak ama cumartesi maçı önemli. Ligin seviyesi yüksek ve son zamanlarda şampiyonlar liginde oynayan takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe-Galatasaray maçını bilmiyorum ama önümüzdeki hafta sonu Türkiye liginin en güzel hafta sonu olacak. Güzel oyunların olduğu, kaotik ve kargaşanın olmadığı, seyir zevki yüksek bir hafta sonu olur diye düşünüyorum” diye belirtti.

“Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz”

Başakşehir ile ilk başladıkları döneme değinen Abdullah Avcı, “Başladığımızda bu dışardan göründüğü gibi kolay bir süreç değil. Bu oyun 5. senede belki 5. oyun. Oyuncu kalitesiyle santim santim işlenen bir oyun. Bunun içinde tekrarlar vardı. Kendimle ilgili şu an itibariyle Mayıs'ın 23’ünde bitecek müsabakalarda Türk Futboluna örnek olmaya çalışıyoruz. Oyun kalitesinin sadece buradan değil yurt dışından da olumlu tepkiler alıyoruz. Belki bununla ilgili bütün ekip sağlıklı çalışıyor. Uluslararası seviyeyi yakalamaya çalışıyoruz ama kolay değil. Umarım oyun kalitesi örnek olan ve bununla ilgili sonucu olan bir kulüp oluruz” ifadelerini kullandı.

“Aykut hocanın takımı sistem takımıdır”

Aykut Kocaman ile beraber çalıştıklarını anlatan Avcı, “Ben antrenörken o futbolcuydu. Sonra teknik adam olarak çalıştı. Geçen sene Kadıköy’de iki maçı da 3-2 kazanmıştık. Biz oyun kurarken her zaman bir fazlasıdır. Önemli olan pas opsiyonlarını iyi kullanabilmektir. Biz bunun üstünde iki üç tane daha opsiyon koyduk. Biz bunu Sevilla ile oynarken de, Club Brugge ile oynarken de aynı şekilde oynadık. Topun çok havada dolaştığı, düştüğünde kimin alacağı bir oyunu sevmiyorum. Bazen oyunun anlarında vardır. Bugün oynayan iki stoperimiz orta saha oyuncusu. Onun için oyunu ne kadar geliştirdiğimiz önemlidir. Aykut hocanın takımı sistem takımıdır. Bizde böyle oynadık ve geliştirdik. 7 maç 6 puan adım adım hedefe doğru gidiyoruz. Şuan itibariyle kitlendiğimiz nokta kısa vadede hedefe ulaşabilmek. Hedefe ulaştığımızda ekonomik anlamda ne gibi bir planlama olacak, hedefler ne olacak, o tarafından bakmak lazım. Ben uluslararası ligle Türkiye liginin yaş ortalaması anlamında dedim. Biz o oyunları oynuyoruz ama onlar kadar hızlı değiliz. Ligin bir bireye olan rekabeti anlamında söyledim. Bugün itibariyle yabancı liglerin alt liglerinde bile plan ve organizasyonlar var. Bir yerde durursan geliştiremezsin ve oynattığın oyunda seni sıkabilir” dedi.

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