Avcı: Cebinizdeki bir şeyi kaybetmek üzücü!
Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç hakkında konuştu.
Konya deplasmanının zor olduğuna dikkat çeken Avcı, bu oyunlardan ders çıkaracaklarını ifade etti. Atiker Konyaspor'un ikinci ve üçüncü bölgelerde pas oyunu oynayabilen bir takım olduğunu anlatan Avcı, "Sağ kenar kullanımları son derece fazla olan bir takım. Bu opsiyonların karşısında da özellikle topa sahip olup çalıştığımız opsiyonlar vardı. İlk gol de bu opsiyonlardan bir tanesiydi. Rakibin savunması çok öne çıkıyordu. Arkaya yapılan koşular bizim için çok değerliydi. Bu şekilde golü bulduk." açıklamasında bulundu.
“Dersler çıkarıp daha iyi hazırlanacağız”
Son zamanlardaki en az pas yaptıkları maçı oynadıklarını anlatan Avcı, şu ifadeleri kullandı:
"Oyunda ikinci yarı itibariyle rakip baskılı gözükse de pozisyon vermiyorduk. 90. dakikaya kadar oyun cebimizdeydi. Attığımız gol çalıştığımız ataklardandı. Çok mu iyi oynadık? Hayır! İyi oynamadık. Rakip çok istekliydi. Onlar mı iyi oynadı? Yok! Oyunun hakkı beraberlik gibi duruyordu. Cebimizde olan bir şeyi 90. dakikada kaybetmek bizim açımızdan üzücüydü. Burası iyi ve ciddi bir deplasman. Bardağın dolu tarafından bakınca biz de buradan 1 puanla dönüyoruz. O anlamda 90. dakikada yediğimiz golün ardından frikikten de yiyebilirdik. Mağlup da olabilirdik. Bu oyundan dersler çıkartıp bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız. Rakibi de tebrik ediyorum."
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