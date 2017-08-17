Avcı: 'Bardağın bir sürü dolu tarafı var'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, oyuncularının çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Bardağın bir sürü dolu tarafı var, burada detaylar sonucu belirledi. Rakibin durağan oyunda, taçtan başlayan pozisyonu sonrasında golü yedik. Oyun olarak kafa kafaya oynayan hatta pozisyon zenginliği daha fazla olan taraftık. Oyun gücü olarak mutlu olduk ama skor olarak mutlu olamadık. Detaylarda kaybettik." diye konuştu.



Avcı, tur şansları hakkında ise, "Her maç 0-0 başlıyor. Oyunun başında bugünkü kaçırdığımız golü bulursak, farklı olabilir. Orada öne geçersek bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, aynı mücadeleyi yapacağız, rövanşta kazanmak isteyeceğiz. Bunun için planlarımızı tekrar ortaya koyacağız. Umarım karşılığını alırız. Bu seviye gelişimimize çok önemli katkı sağlıyor. Aynı yüksek konsantrasyon ile sahada olacağız." ifadelerini kullandı.



Avcı, Sevilla'nın iki çok önemli opsiyonu olduğunu ve bunu bilerek sahaya çıktıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Sevilla takımının analizini yaptığımız zaman iki çok önemli opsiyonları olduğunu gördük. Çok geniş alanda oynayan, teknik kapasitesi yüksek, bloklar arasına topu sokmaya çalışan ve rakip arkası hareketli oyuncuları vardı. İkinci bölgede agresif bir savunma yapmak rakibi içe değil, çizgiye yönlendirmek ve orada sert baskı yapmak istiyorduk. Oyun aslında istediğimiz gibi başladı, birinci dakikada öne geçebilirdik, sonrasında çaprazdan bir gol yedik. 35-40 arası oyunu kaybettik. İkinci yarı daha önde oynayan, daha baskı yapan ve bunları sonuçlandıran taraftık. İkinci devre İspanya'nın yüksek pas yüzdesi en yüksek ikinci takımı karşısında daha fazla topa sahip olduk, daha fazla orta yaptık, şut attık, rakip kaleci 5 şut kurtardı. Yalnızca ikili mücadeleyi daha fazla kazandılar, Emre ise en çok top kazanan isim oldu."



Maç boyunca destek olan taraftarlara teşekkür eden Avcı, "Seyirciye teşekkür ediyoruz. 3 sene önce sıfır seyirci vardı, şu an 13 bin taraftar var. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele nedeniyle tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.