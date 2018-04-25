Avantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAvantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...
GeriSpor Avantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
25.04.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Avantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Real Madrid tur için büyük avantaj sağladı! Geçtiğimiz yıl çeyrek finalde Almanya'da oynanan maçta Bayern Münih 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Bayern Münih ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılarak finalin kapsını araladı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip baskılı başladı. Maçın hemen başında Bayern Münih tehlikeli bir atak yakaladı. Lewandowski'nin pasında ceza sahası içinde bulunan Müller topa vurmak istedi. Ancak meşin yuvarlağa vuramayınca Madrid savunması tehlikeyi savuşturdu. Ev sahibi ekip 8. dakikada zorunlu değişiklik yaşadı. Hollandalı yıldız Arjen Robben sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Thiago Alcantara oyuna girdi. 18. dakikada Rafinha'nın uzaklardan şutu kaleci Navas'ta kaldı. Real Madrid ilk kez 20. dakikada tehlikeli geldi. Ronaldo'nun kaleye yakın bölgeden ortasında Bayern savunması topu kornere attı. 22. dakikda Real'in savunmacısı Dani Carvajal'ın ceza sahası içinden sert şutu Sven Ulreich'ta kaldı. 28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Joshua Kimmich, Rodriguez'in ara pasında topla buluştu. Ceza sahasına sağ kanattan içeriye giren 23 yaşındaki futbolcu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Alman ekibinde bir zorunlu değişiklik daha yaşandı. 34. dakikada Boateng oyundan çıktı. Yerine giren isim Süle oldu. Bayern Münih ikinci gol için ataklarını sıklaştırdığı sırada Real Madrid'in golü geldi. Dani Carvajal'ın sağ kanattan ortasına Ronaldo röveşataya kalkmak istedi. Ancak top sekip Marcelo'nun önüne geldi. Brezilyalı futbolcu düzgün sert vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. Golden sonra Bayern Münih üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendirmedi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında hakem Björn Kuipers elini cebine attı ve sarı kartını faul yapan Münih'li futbolcu Ribery için kullandı. 55. dakikada Bayern yine etkili geldi. Ancak pozisyondan faydalanamadı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Rafinha orta sahada top kaybı yaptı. Münih 2'ye bir yakalandı. Lucas Vazquez, pasını Asensio'ya attı. İspanyol futbolcu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 59. dakikada Franck Ribery takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı. Ribery bu dakikalarda Real Madrid savunmasını zorlamaya devam etti. 68. dakikada sert vuruşuna Real Madrid kalecisi izin vermedi.  Real Madrid Cristiano Ronaldo ile 3. golü buldu. Ancak maçın hakemi elle kontrol gerekçesiyle golü iptal etti. 87. dakikada Lewandowski müsait pozisyondan faydalanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanyol temsilcisi sahadan 2-1 üstün ayrılarak final için büyük bir avantaj sağladı. 

Rövanş mücadelesi 1 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında oynanacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şekip Mosturoğlu: "Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın"

Yemen Ekşioğlu vefat etti

Cengiz üzdü, Salah coştu!

Şimdi yıkma değil yapma zamanı