Avantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...
Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Real Madrid tur için büyük avantaj sağladı! Geçtiğimiz yıl çeyrek finalde Almanya'da oynanan maçta Bayern Münih 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Bayern Münih ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılarak finalin kapsını araladı.
Karşılaşmaya ev sahibi ekip baskılı başladı. Maçın hemen başında Bayern Münih tehlikeli bir atak yakaladı. Lewandowski'nin pasında ceza sahası içinde bulunan Müller topa vurmak istedi. Ancak meşin yuvarlağa vuramayınca Madrid savunması tehlikeyi savuşturdu. Ev sahibi ekip 8. dakikada zorunlu değişiklik yaşadı. Hollandalı yıldız Arjen Robben sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Thiago Alcantara oyuna girdi. 18. dakikada Rafinha'nın uzaklardan şutu kaleci Navas'ta kaldı. Real Madrid ilk kez 20. dakikada tehlikeli geldi. Ronaldo'nun kaleye yakın bölgeden ortasında Bayern savunması topu kornere attı. 22. dakikda Real'in savunmacısı Dani Carvajal'ın ceza sahası içinden sert şutu Sven Ulreich'ta kaldı. 28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Joshua Kimmich, Rodriguez'in ara pasında topla buluştu. Ceza sahasına sağ kanattan içeriye giren 23 yaşındaki futbolcu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Alman ekibinde bir zorunlu değişiklik daha yaşandı. 34. dakikada Boateng oyundan çıktı. Yerine giren isim Süle oldu. Bayern Münih ikinci gol için ataklarını sıklaştırdığı sırada Real Madrid'in golü geldi. Dani Carvajal'ın sağ kanattan ortasına Ronaldo röveşataya kalkmak istedi. Ancak top sekip Marcelo'nun önüne geldi. Brezilyalı futbolcu düzgün sert vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. Golden sonra Bayern Münih üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendirmedi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 52. dakikasında hakem Björn Kuipers elini cebine attı ve sarı kartını faul yapan Münih'li futbolcu Ribery için kullandı. 55. dakikada Bayern yine etkili geldi. Ancak pozisyondan faydalanamadı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Rafinha orta sahada top kaybı yaptı. Münih 2'ye bir yakalandı. Lucas Vazquez, pasını Asensio'ya attı. İspanyol futbolcu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 59. dakikada Franck Ribery takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı. Ribery bu dakikalarda Real Madrid savunmasını zorlamaya devam etti. 68. dakikada sert vuruşuna Real Madrid kalecisi izin vermedi. Real Madrid Cristiano Ronaldo ile 3. golü buldu. Ancak maçın hakemi elle kontrol gerekçesiyle golü iptal etti. 87. dakikada Lewandowski müsait pozisyondan faydalanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanyol temsilcisi sahadan 2-1 üstün ayrılarak final için büyük bir avantaj sağladı.
Rövanş mücadelesi 1 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında oynanacak.
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