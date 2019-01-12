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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
12.01.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Aurelio'dan flaş sözler! 'Böyle devam ederlerse...'

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Aurelio'dan flaş sözler! 'Böyle devam ederlerse...'

Brezilya asıllı Türk eski milli futbolcu ve Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, TÜFAD'ın düzenlediği 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Mehmet Aurelio, ''TÜFAD çok güzel organizasyon yaptı. Bütün hocalar buraya geliyor, çok mutluyuz'' dedi.
Medipol Başakşehir'in iyi takım kurduğunu ifade eden Aurelio, ''Büyük ihtimalle böyle devam ederlerse şampiyonluk yaşayacaklar'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM''
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve ilk yarıyı 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye başarılar dileyen Aurelio, ''Şu anda durumları çok iyi değil ama başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.

''TRABZONSPOR'DA ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR''
Aurelio, Trabzonspor'da çok yetenekli oyuncular olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ''Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Bence kısa zamanda yurt dışına da gidebilirler. Gerçekten Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı çok yetenekli oyuncular.''

''MİLLİ TAKIMA BOL ŞANS DİLİYORUM''
A Milli Futbol Takımı'nın şu anda çok iyi gitmediğini ifade eden Mehmet Aurelio, ''Teknik direktörlüğünü Lucescu yapıyor. İnşallah toparlanacaklardır. Bol şanslar diliyorum'' dedi.

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