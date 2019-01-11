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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.01.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Aurelien Chedjou: 'Galatasaray ikinci yarıda...'

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Aurelien Chedjou: 'Galatasaray ikinci yarıda...'

Bursaspor'un deneyimli stoperi Aurelien Chedjou, takımının ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve şu ana kadar önemli bir sakatlığın bulunmadığını belirten Kamerunlu oyuncu, sakatlığı nedeniyle ilk yarının sonlarına doğru forma giyemeyen Diafra Sakho'nun da takıma dönmeye başladığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sezon genelinde ilk yarıda takımıyla birlikte kendi performansını da değerlendiren Aurelien Chedjou, en önemli şeyin takımın performansı olduğunu vurgularken, "Ancak her zaman bireylerin performansı takımın performansını belirler. Ben de buraya geldiğimde zaten süre almak istemiştim. Bursaspor'a gelirken hedefim buydu. Bir takım zorlukları atlattım, aynı zamanda iyi bir ilk yarı geçirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki bunu da zorlukları ve belli çizgileri aşarak başardık. İkinci yarı da iyi çalışarak, takımın genel performansına olumlu yansıtmak istiyorum" diye konuştu.

İlk yarıda savunmanın tandemini Ertuğrul Ersoy ve Santiago Vergini gibi oyuncularla paylaşan ve takımın en çok süre alan oyuncularından da biri olan Chedjou, bu duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, "İstikrar önemli ancak bazen değişiklikler de yapmak gerekiyor. Öyle bir değişiklik gerekirse ben de buna hazırım. Bunun kararını ben değil hocamız verir. 3 tane çok iyi stoperden bahsedebiliriz, hem Ertuğrul Ersoy, hem Santiago Vergini'yi işin içine katarak. Aynı zamanda arkadan gelen genç Furkan Emre'yi unutmamak lazım. Her ne kadar şu an sahada çok oynayamasa da antrenmanda güzel şeyler gösteriyor. Benim görevim; bu rekabetin içerisinde olmak ve her zaman takımım için en iyisini yapmak" cümlelerine yer verdi.

Teknik direktör Samet Aybaba'ya ilişkin de görüşlerini aktaran Chedjou, "Samet Aybaba, buraya gelince tanıdığım bir teknik adam ve pozitif yapısı, olumlu yaklaşımı ve çalışma stiliyle beni şaşırtmıştı. Çünkü her zaman özgürlüğü ve sorumluluğu oyuncularına bırakan bir hoca. Aynı zamanda saha dışında da her şeyi konuşabileceğiniz bir baba gibi hoca olduğunu düşünüyorum. Tabii ki saha içerisinde sorumluluklar oyunculara ait, hocamız için savaşmamız lazım. O da her zaman saha içerisindeki en iyi kararları vermeye çalışıyor" açıklamasını yaptı.

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Daha önce Galatasaray'da da uzun süre forma giyen ve ardından transfer olduğu Medipol Başakşehir'den sezon başında Bursaspor'a kiralanan Aurelien Chejdou, iki eski takımının bu sezonki şampiyonluk yarışıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok, her zaman çok iyi bir teknik ekiple çalışan, çok iyi oyunculara sahip bir takım. Şu anda da ihtiyaç duydukları hoca ile çalışıyorlar zaten; o da Fatih Terim. İkinci yarıda Avrupa maçlarına biraz daha az odaklanacaklardır, bu da onların avantajına olacaktır. Başakşehir şu anki en iyi mevcut projeye sahip takım. Çünkü yönetimleri ve oyuncu seçimleri oldukça akıllı yapılıyor. Son 3-4 senedir de istikrarlı bir şekilde üst sıraları kovaladılar, en iyi projeye sahip olduklarını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da sayabiliriz, onlar da artık her hafta bir maç oynayacaklar. Yakın geçmişte de şampiyonluğu kazandılar. O yüzden 3 takım için de şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını düşünüyorum."

Türk futbolunu da değerlendiren Chedjou, "Türk futbolu, taktiksel açıdan Avrupa'dan oldukça aşağıda. Çünkü burada takımlar her zaman enerjilerinin yüzde 100'ünü kullanarak oynamaya çalışıyorlar. Bunun da sorunlara yol açtığını düşünüyorum, bazen taktiksel yönü geliştirip ne zaman bunları yapacağının kararını vermek çok daha iyi. İyi yönünden bakarsak da Türk futbolu büyüyor. En alttaki takımlar bile formda oldukları zaman en üstteki takımlara karşı galibiyet alabiliyorlar. Bunu İngiltere'de fazla göremiyorsunuz. Bunlar pozitif yönler. Aynı zamanda ambiyans olarak da İngiltere gibi büyük liglerden farklı olmadığını, hatta fazlası olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Aurelien Chedjou, son olarak ligde beğendiği forvetlerin Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük ve daha önce birlikte de oynadığı Burak Yılmaz olduğunu belirtti. Chedjou ayrıca Mustafa Pektemek'in de medyatik olmamasına karşın iyi bir forvet olduğunu söyledi.

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