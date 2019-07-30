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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Audi Cup'ta finale hangi takım yükselecek? Misli.com'da CANLI...

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Audi Cup'ta finale hangi takım yükselecek? Misli.com'da CANLI...

Fenerbahçe'nin de katıldığı Audi Cup'ta, günün ilk maçında Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya gelecek! Misli.com'da CANLI olarak yayınalanacak maç öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

REAL MADRID - TOTTENHAM

- Tottenham'ın Audi Cup kafilesinde Eric Dier, Ben Davies, Serge Aurier ve Victor Wanyama yer almadı.

- Takımdan gönderileceği konuşulan Danny Rose ve Georges-Kevin Nkoudou'nun ise takımla birlikte Almanya'ya gittiği belirtildi.

- Real Madrid'de ise ​Marco Asensio sakat, Luka Jovic'in durumu maç saati belli olacak.

- Gareth Bale konusunda ise Galli oyuncu ile yönetim arasında ciddi bir savaş yaşanıyor!

- Bale, Çin ekibi Jiangsu'a transferini tamamlamak üzereyken başkanın son anda cayması sinirleri iyice gerdi. Takımın kupa kafilesinden çıkarıldı.

Audi Cupta finale hangi takım yükselecek Misli.comda CANLI...

MİSLİ.COM'DA CANLI YAYIN KEYFİ KAÇMAZ!

Audi Cup heyecanına Misli.com üzerinden kesintisiz CANLI yayın olduğunu biliyor muydunuz?

1,85'lik iddaa oranıyla Real Madrid maçın favorisi, Harry Kane'in hücum önderliğindeki Tottenham'a ise 2,90 oran verilmiş durumda...

Saat 19:00'da başlayacak bu dev maçı Misli.com'da izleme fırsatını kaçırmayın!

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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