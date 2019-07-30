Audi Cup'ta finale hangi takım yükselecek? Misli.com'da CANLI...
Fenerbahçe'nin de katıldığı Audi Cup'ta, günün ilk maçında Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya gelecek! Misli.com'da CANLI olarak yayınalanacak maç öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
REAL MADRID - TOTTENHAM
- Tottenham'ın Audi Cup kafilesinde Eric Dier, Ben Davies, Serge Aurier ve Victor Wanyama yer almadı.
- Takımdan gönderileceği konuşulan Danny Rose ve Georges-Kevin Nkoudou'nun ise takımla birlikte Almanya'ya gittiği belirtildi.
- Real Madrid'de ise Marco Asensio sakat, Luka Jovic'in durumu maç saati belli olacak.
- Gareth Bale konusunda ise Galli oyuncu ile yönetim arasında ciddi bir savaş yaşanıyor!
- Bale, Çin ekibi Jiangsu'a transferini tamamlamak üzereyken başkanın son anda cayması sinirleri iyice gerdi. Takımın kupa kafilesinden çıkarıldı.
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1,85'lik iddaa oranıyla Real Madrid maçın favorisi, Harry Kane'in hücum önderliğindeki Tottenham'a ise 2,90 oran verilmiş durumda...
Saat 19:00'da başlayacak bu dev maçı Misli.com'da izleme fırsatını kaçırmayın!
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