AUDİ Cup ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
AUDİ Cup, Fenerbahçe, Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih takımlarını bir araya getirecek. 90 dakikalık periyotlarda oynanacak olan karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda penaltı atışlarına gidilecek. AUDİ Cup karşılaşmaları bu kurallar dahilinde oynanacak. Peki, AUDİ Cup ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham AUDİ Cup ile karşı karşıya geliyor. İki günde tamamlanacak olan turnuvada maç biletleri 25 avrodan satılacak. Peki, AUDİ Cup ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AUDİ CUP NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.
30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;
Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.
Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.
Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
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