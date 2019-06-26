Audi Cup ne zaman oynanacak?
AUDİ Cup turnuvası ile Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak olan mücadele, 90 dakika oynanacak ve eşitlik halinde uzatmalar ve penaltı atışı ile devam edecek. Peki, AUDİ Cup ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşmalar hakkında bazı bilgiler
AUDİ Cup kapsamında Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezon öncesi dişli rakipleri karşısında gücünü sınayacak. Peki, AUDİ Cup ne zaman oynanacak? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar
AUDİ CUP NE ZAMAN?
AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.
30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;
Real Madrid Tottenham maçı 26 Haziran saat 19.00,
Bayern Münih Fenerbahçe maçı 26 Haziran saat 21.30'da oynanacak.
Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.
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