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Aubameyang yine kadro dışı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Wolfsburg ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

AA
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Aubameyang'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle Wolfsburg ile oynanacak sezonun ikinci devresinin ilk maçında kadroda olmayacağı belirtildi.

Borussia Dortmund’un teknik direktörü Peter Stöger, Sky televizyon kanalına yaptığı açıklamada, golcü oyuncuyu, kendileri için önemli olan takım toplantısına katılmadığı gerekçesiyle kadroya almadığını ifade etti.

Transferde adı Çin kulüpleriyle anılan Aubameyang, geçen yıl kasım ayında Bundesliga’nın 12. haftasında Stuttgart’a karşı oynanan maçtan önce de disiplinsiz davranışlarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.

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