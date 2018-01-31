Aubameyang resmen Arsenal'de!

Londra ekibinin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyla uzun sÃ¼reli anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±z futbolcunun 3,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bonservis iÃ§in baÅŸkent temsilcisinin kasasÄ±ndan 56 milyon sterlin (yaklaÅŸÄ±k 300 milyon lira) Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Aubameyang, bonservis bedeliyle Arsenal'in en pahalÄ± futbolcusu olarak tarihe geÃ§ti. Rekor Olympique Lyon takÄ±mÄ±ndan geÃ§en yÄ±l 46,5 milyon sterline transfer edilen FransÄ±z golcÃ¼ Alexandre Lacazette'ye aitti.Â

Gabon Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n en Ã§ok gol atan futbolcusu olan Aubameyang, 2015'te "yÄ±lÄ±n AfrikalÄ± futbolcusu" seÃ§ilmiÅŸti.Â Alman liginde beÅŸ sezonda tÃ¼m kulvarlarda 144 maÃ§a Ã§Ä±kan Gabonlu yÄ±ldÄ±z, 98 kez rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±.Â