Aubameyang, bu kez golü sosyal medyadan attı!
Arsenal’in golcü futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, eski takımı Borussia Dortmund’un CEO’su Hans-Jachim Watzke’nin kendisi için yaptığı eleştiriye cevap verdi.
Arsenal’de gollerine kaldığı yerden devam eden Pierre-Emerick Aubameyang, bu kez golü sosyal medyadan attı.
Gabonlu golcünün eski takımı Borussia Dortmund’da CEO olarak görev alan Hans-Jachim Watzke, Aubameyang hakkında ''Aubameyang'ın cüzdanı dolu olabilir ama Şampiyonlar Ligi'ni evinden izliyor.'' paylaşımında bulundu.
Aubameyang ise ''Palyaço Bay Watzke için neden Dortmund'dan ayrıldığımı açıklamam iyi olmaz. Dembele’yi asla satmayacağız dedi, sonra 100 milyon euroyu görünce ilk atlayan da o oldu. Lütfen para hakkında konuşma! Beni de rahat bırak!'' cevabını verdi.
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