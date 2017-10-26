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Attığı üçlük de fırçadan kurtaramadı!

Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş'un Anadolu Efes'i mağlup ettiği maçın son dakikasına girilirken attığı üçlük ile sarı-lacivertli takımın maçı kazanmasında pay sahibi olan Guduric, yine de Obradovic'in hışmından kurtulamadı.

Hürriyet Haber
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Euroleague’de Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes arasında oynanan Türk derbisini sarı-lacivertli takım 81-70 kazandı.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş karşısında son dakikalara başa baş giren Anadolu Efes, Guduric’in üçlüğü ile 10 maçın bitmesine 1 dakika kala 10 sayı geriye düştü. Attığı üçlük ile Anadolu Efes’in direncini kıran Guduric, rakibine mola aldırırken, kenara attığı üçlüğün sevinci ile geldi. Ancak üç sayılık basket, Guduric’in Zeljko Obradovic’ten fırça yemesine engel olmadı.

Obradovic, hücum süresinin bitmesine 7 saniye kala topu alan ve daha uygun pozisyondaki arkadaşına topu vermek yerine 2 saniye kala zorlama bir atış yapmak zorunda kalan Guduric’e öfkesini sert bir şekilde belli etti. Obradovic’in Guduric’in üçlüğünden önce Anadolu Efes hücumunda Krunoslav Simon’ı tutmakla görevlendirilen Sırp basketbolcunun bunu başaramadığı için de sinirlendiği gözlendi. Üst üste iki hata yapan Guduric, üçlük atarak takımını rahatlatmasına rağmen Obradovic’in hışmından kaçamadı.
Attığı üçlük de fırçadan kurtaramadı

YILIN KOÇU ÖDÜNÜLÜ ALDI
Eurolegaue'in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un sahasında karşılaştığı Anadolu Efes mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic ödül aldı. Geçen sezon sonunda Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Sırp Başantrenör Obradovic, ödülünü karşılaşma öncesinde Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu'dan aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının ödül aldığı sırada Obradovic’e sevgi gösterisinde bulundu.(Skor)

Attığı üçlük de fırçadan kurtaramadı

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