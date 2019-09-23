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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Attamah moral bozmuyor: "Bu takımı..."

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Attamah moral bozmuyor: "Bu takımı..."

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Joseph Attamah, açıklamalar yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Joseph Attamah, "Bu takımı lig sonunda hak ettiği yere taşımak istiyoruz." dedi.

Attamah, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige çok iyi başladıklarını söyledi.

Sahalarında oynadıkları son iki maçta işlerin çok iyi gitmediğini ifade eden Attamah, "Bu iki maçtan sadece bir puan toplayabildik ama bu demek değildir ki her şeyi kaybettik. Önümüzde daha çok fazla maç var. Bu takımın daha fazla puan toplayabilmesi için elinde gerekli malzeme de var. Oyuncular olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Bu takımı lig sonunda hak ettiği yere taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Attamah, son iki maçta yaşadıkları olumsuzlukların kendilerini ürkütmemesi ya da moralleri bozmaması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

"Medipol Başakşehir maçında yapacağımız tek şey, odaklanıp olabildiğince iyi bir sonuç çıkarmak, çünkü ligin başında bunu başarmıştık ve iyi sonuçlar almıştık. Medipol Başakşehir karşısında da sadece işimize odaklanmamız gerekir. Bu iki maçtaki moral bozukluğunun geçici olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bunu aşabilmemiz için tek hedefimiz oradan iyi bir sonuç almak."

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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