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ATP Dünya Turu grupları belli oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu Finalleri'nde sezonun en iyi tenisçileri konumundaki Rafael Nadal ile Roger Federer'in gruplarındaki rakipler belli oldu.

AA
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 12 Kasım Pazar günü başlayacak turnuvada, efsane tenisçiler Pete Sampras ve Boris Becker'in adlarının verildiği tek erkekler kategorisinde gruplar belirlendi.

"Pete Sampras" grubunda, dünya 1 numarası İspanyol Nadal'ın yanı sıra Avusturyalı Dominic Thiem, Bulgar Grigor Dimitrov ve Belçikalı David Goffin yer aldı.
"Boris Becker" grubunda ise dünya 2 numarası İsviçreli Federer'in rakipleri, Alman Alexander Zverev, Hırvat Marin Cilic ve ABD'li Jack Sock oldu.
Gruplarında ilk 2'ye kalan tenisçiler, yarı finalde birbiriyle çapraz eşleşecek.

ATPTenis
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