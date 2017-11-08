ATP Dünya Turu grupları belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da 12 Kasım Pazar günü başlayacak turnuvada, efsane tenisçiler Pete Sampras ve Boris Becker'in adlarının verildiği tek erkekler kategorisinde gruplar belirlendi.
"Pete Sampras" grubunda, dünya 1 numarası İspanyol Nadal'ın yanı sıra Avusturyalı Dominic Thiem, Bulgar Grigor Dimitrov ve Belçikalı David Goffin yer aldı.
"Boris Becker" grubunda ise dünya 2 numarası İsviçreli Federer'in rakipleri, Alman Alexander Zverev, Hırvat Marin Cilic ve ABD'li Jack Sock oldu.
Gruplarında ilk 2'ye kalan tenisçiler, yarı finalde birbiriyle çapraz eşleşecek.