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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Atletizmde hedef 2023

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Atletizmde hedef 2023

 Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na aday olduklarını hatırlatarak, "Gençlik ve Spor Bakanımız'ın desteğiyle 2023 adaylığımızı daha da pekiştirerek, İstanbul'da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz." dedi.

Avrupa Atletizm Birliğinin (EA) İstanbul Ataköy'de bir otelde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Fatih Çintimar ve EA Başkanı Svein-Arne Hansen, Türkiye'nin aday olduğu 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'yla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Federasyon başkanı Çintimar, bu toplantıya İstanbul'un ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Şu an burada 2023'e kadar yapılacak yarışmaların toplantıları yapılıyor. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için adaylığımız var. Bunun için de son aşamaya gelindi. Salonumuzda yarın denetim yapılacak, önümüzdeki ay içerisinde bir açıklama olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanımız'ın desteğiyle 2023 adaylığımızı daha da pekiştirerek, İstanbul'da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bunun hakkımız olduğunu onlar da kabul ediyor. 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Hem bizim hem de Avrupa atletizmi için çok önemli bir organizasyon olacak."

Organizasyona ev sahipliği yapacak şehrin açıklanma tarihiyle ilgili Çintimar, "Açıklanma tarihi, burada yapılacak toplantılardan sonra belli olacak. İnşallah bir aksilik olmazsa bizim organize etmemiz için büyük bir gayret var. İnşallah biz organize edeceğiz. Fransa birinci elemede elendi. Şu an Hollanda'yla biz adayız ama Hollanda'nın şu an pek bir varlığı kalmadı. İnşallah biz gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcuların performansını da değerlen Fatih Çintimar, "Dünya Şampiyonası'nda beklediğimiz olmadı. Eksiklerimizi tespit ederek daha yukarıya doğru gitmeye çalışacağız. İnşallah oradaki eksiklerimizi biz tespit ederek, olimpiyatta yaşanmaması için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah olimpiyatta bir öncekinde yukarı çıkma gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

- Hansen: "Türkiye'den başka aday etrafta pek gözükmüyor"

EA Başkanı Svein-Arne Hansen, 2023 için değerlendirmeler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ekibimiz 2023 için burada değerlendirmesini yapacak. Bu sadece benim kararıma bağlı bir şey değil. Şu anda Türkiye'den başka aday etrafta pek gözükmüyor. Umuyorum ki burada başarıyla çalışan ekibin çalışmaları sonucunda yakında size bu bildirilecektir."

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