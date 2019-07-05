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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.07.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Atletico'dan Barcelona ve Griezmann'a sert eleştiri

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Atletico'dan Barcelona ve Griezmann'a sert eleştiri

Atletico Madrid Kulübü, takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann ve transfer görüşmelerine başladığını açıklayan Barcelona Kulübünü sert dille eleştirdi.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, Griezmann'ın transferi için görüşmelere başladıklarını duyurmasının ardından Atletico Madrid Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak, Barcelona ve Griezmann'ı "saygısızlıkla" suçladı. 

Griezmann olayı ile ilgili yaşananların Atletico Madrid cephesinden anlatıldığı açıklamada, "Griezmann, 14 Mayıs'ta kulüp yöneticilerine ve teknik direktör Diego Simeone'ye sezon sonunda ayrılmak istediğini söyledi. Bu konuşmadan önce Atletico Madrid Kulübü, Barcelona ile futbolcu arasında geçen mart ayında, somut olarak Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynadığımız ilk maçın öncesinde bir anlaşmaya varıldığını öğrendi. Bu da şubat ayının ortalarından beri müzakere ediyorlar anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı. 

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu'nun bugün söylediği gibi dün iki kulüp arasında Griezmann'ın transferi için Katalan kulübün talebiyle görüşme yapıldığını doğrulayan Atletico Madrid, Barcelona kulüp yöneticisinin, Griezmann'ın sözleşmesini tek taraflı feshetme bedelinin 200 milyon avrodan 120 milyon avroya indirilmesi ve ödemenin taksitle olmasını talep ettiğini ancak bu öneriyi reddettiklerini vurguladı. 

Barcelona Kulübü ve Griezmann'ın Atletico Madrid Kulübüne ve taraftarına "saygısızlık yaptığını" savunan Atletico Madrid, Fransız futbolcunun mevcut sözleşmesini yerine getirmesini ve pazar günü başlayacak takımın sezon öncesi kampına katılmasını istedi. 

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, düzenlediği basın toplantısında, "Griezmann ile ilgileniyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Oscar Grau perşembe günü Atletico Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Gil Marin ile bu futbolcunun transferi için toplantı yaptı." ifadelerini kullanmıştı. 

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