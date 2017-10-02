Atletico Madrid'den Yusuf Yazıcı için çılgın teklif

Geçtiğimiz yıl ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un yıldız ismi Yusuf Yazıcı, Avrupa devine gidiyor.

Milli Takım'ın yeni yıldızlarından birisi olan Yusuf Yazıcı için Atletico Madrid'in devrede olduğu ve oyuncusu almak için 14 milyon Euro gibi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtildi.

Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 7 maçta 2 asist yaptı.

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Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon Roma Kulübü Cengiz Ünder'i transfer etmek için Medipol Başakşehir'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı Türk isim olmuştu.

2011 yılında yine Atletico Madrid, Galatasaray'dan Arda Turan'ı 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.