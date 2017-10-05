Atletico Madrid'den Barcelona iptali

Atletico Madrid, 14 Ekim'de oynanacak Barcelona maçı için deplasman tribünü biletlerinin satışını iptal etti. Sky Sports'un haberine göre Madrid ekibi, gerekçe olarak kulübün yeni stadı olan Wanda Metropolitano'ya "ulaşımsal problem"leri gösterildi. Katalonya'da 1 Ekim'de Katalonya Bağımsızlık Referandumu gerçekleştirilmiş ve o gün oynanan Barcelona-Las Palmas maçı gündem olmuştu. Barcelona, Katalan halkının kararına saygı duyacaklarını belirtmişti. Katalan ekinden bugün yapılan açıklamada "arabuluculuk" komisyonuna katılındığı duyurulmuştu.