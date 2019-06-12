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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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12.06.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Atletico Madrid'den anlaşılmaz Beşiktaş kararı! Mensah...

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Atletico Madrid'den anlaşılmaz Beşiktaş kararı! Mensah...

İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Bernard Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3,6 milyon euro karşılığında almıştı. 24 yaşındaki futbolcunun ülkesi Gana'dan ise söz konusu transferle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ghana Soccer Net adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Atletico yönetimi, oyuncuyu çok isteyen Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif gelmesine rağmen tercihini Kayserispor'dan yana kullandı.

Haberde İspanyol devinin 2015 yazında Vitoria Guimaraes'ten 6 milyon euro'ya aldığı Mensah'tan toplamda 2,4 milyon euro zarar ettiği hatırlatıldı.

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