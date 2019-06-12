Atletico Madrid'den anlaşılmaz Beşiktaş kararı! Mensah...
İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Bernard Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3,6 milyon euro karşılığında almıştı. 24 yaşındaki futbolcunun ülkesi Gana'dan ise söz konusu transferle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Ghana Soccer Net adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Atletico yönetimi, oyuncuyu çok isteyen Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif gelmesine rağmen tercihini Kayserispor'dan yana kullandı.
Haberde İspanyol devinin 2015 yazında Vitoria Guimaraes'ten 6 milyon euro'ya aldığı Mensah'tan toplamda 2,4 milyon euro zarar ettiği hatırlatıldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle