Atletico Madrid'de şok gözaltı!
İspanya'nın Atletico Madrid takımının fizyoterapisti Oscar Ortega'nın kadına şiddet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
İspanyol jandarmasının pazartesi akşamı Madrid'deki evine giderek gözaltına aldığı Ortega'nın, kadına şiddetle suçlandığı ve halen Majadahonda ilçesindeki jandarma karakolunda tutulduğu belirtildi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 2006 yılından bu yana teknik kadrosunda yer alan 61 yaşındaki fizyoterapist, "Profesör Ortega" lakabıyla tanınıyor.
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