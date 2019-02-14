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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: CNN Türk
14.02.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Atletico Madrid'de çocuklara cinsel tacize karşı iç soruşturma

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Atletico Madrid'de çocuklara cinsel tacize karşı iç soruşturma

Atletico Madrid Kulübü, geçmişte çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan futbol altyapı okulunun kurucularından Manuel Brinas'ın kulüple olan tüm bağlarını keserken, cinsel taciz iddialarına ilişkin iç soruşturma başlattı.

Atletico Madrid Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçmişte Madrid'de görev yaptığı bir okulda çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan 88 yaşındaki Brinas'ın kulüple tüm bağlarının kesildiği bildirildi.

İspanyol kulübü ayrıca, 1970'li yıllarda olduğu belirlenen cinsel taciz olaylarının şimdiye kadar kulüple bağlantısının çıkmamasına rağmen Brinas'ın görev yaptığı yıllara ilişkin kulüp içi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Atletico Madrid'in açıklamasında, "Bu tip hareketleri şiddetle kınıyoruz ve bu çok ciddi olaylar karşısındaki tam kararlılığımızı gösteriyoruz. Bizler şok içindeyiz çünkü Manuel Brinas'ın kulübümüzün altyapısında çalıştığı dönemlerde bu konulara ilişkin en ufak şüphe taşıyacak bir olay olmamıştır. Tam tersine, kamuoyunun da bildiği gibi Atletico Madrid'in içinde ve dışında çok saygı duyulan biri olmuştur." denildi.

İspanya'nın El Pais gazetesi, 1973 ve 1975 yıllarında Manuel Brinas tarafından cinsel tacize uğrayan ve o dönemde reşit olmayan iki kişiyle yapılan röportajı dün ve bugün yayımlamıştı.

Atletico Madrid'in sembol isimlerinden Fernando Torres'i keşfeden futbol adamı olarak bilinen Manuel Brinas, son olarak 29 Ocak'ta Alvaro Morata'nın transferi dolayısıyla Wanda Metropolitana Stadı'nda yapılan basın toplantısına katılmış, kulüp başkanı Enrique Cerezo ve İspanyol futbolcuyla foto muhabirlerine poz vermişti.

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