Atletico Madrid şov yaparak turladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Atletico Madrid ilk maçı evinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasına kaldı.
Lokomotiv Central Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Lokomotiv Moskova2nın golünü 20. dakikada Maciej Rybus atarken, Atletico Madrid'e farklı galibiyeti ve turu getiren golleri 16. dakikada Correa, 47. dakikada Niguez, 65. dakikada penaltıdan ve 70. dakikalarda Fernando Torres ve 85. dakikada Griezmann kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi'nde son 8'e kaldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle