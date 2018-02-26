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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Atletico Madrid seriye devam ediyor!
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Futbol
26.02.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Atletico Madrid seriye devam ediyor!

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Sevilla ile Atletico Madrid, La Liga'nın 25. haftasında karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda Griezmann önderliğinde dağıtan Atletico, peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Sevilla 2 - 5 Atletico Madrid

29' 0 - 1 Diego Costa
42' 0 - 2 Antoine Griezmann
51' 0 - 3 Antoine Griezmann - Penaltı
65' 0 - 4 Koke
81 0 - 5 Antoine Griezmann
85' 1 - 5 Pablo Sarabia
89' 2 - 5 Nolito

La Liga'da lider Barcelona'nın en yakın takipçisi konumundaki Atletico Madrid, 29. dakikada golcüsü Diego Costa ile üstünlüğü ele geçirdi. 42. dakikada sahneye çıkan Fransız yıldız Griezmann, farkı 2'ye çıkardı ve Atletico, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Başkent ekibi, 51. dakikada paenaltı kazandı. Topun başına geçen Griezmann, kendisinin ikinci golünü atarken, skoru da 3-0'a getirdi.

65. dakikada Koke ile bir gol daha bulan Atletico Madrid, farkı 4'e taşıdı. 81. dakikada hat-trick yapan Griezmann, skoru 5-0 yaptı.

Ev sahibi Sevilla, 85. dakikada Sarabia ile golü bulurken, 89. dakikada Nolito skoru belirleyen golü attı ve Atletico Madrid, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Peş peşe 5. galibiyetini alan Atletico, puanını 58'e çıkardı ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde yer aldı. Evinde ağır bir yenilgi alan Sevilla ise haftayı 39 puanla 6. sırada tamamladı. (Ajansspor)

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