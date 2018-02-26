Atletico Madrid seriye devam ediyor!
Sevilla ile Atletico Madrid, La Liga'nın 25. haftasında karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda Griezmann önderliğinde dağıtan Atletico, peş peşe 5. galibiyetini elde etti.
Sevilla 2 - 5 Atletico Madrid
29' 0 - 1 Diego Costa
42' 0 - 2 Antoine Griezmann
51' 0 - 3 Antoine Griezmann - Penaltı
65' 0 - 4 Koke
81 0 - 5 Antoine Griezmann
85' 1 - 5 Pablo Sarabia
89' 2 - 5 Nolito
La Liga'da lider Barcelona'nın en yakın takipçisi konumundaki Atletico Madrid, 29. dakikada golcüsü Diego Costa ile üstünlüğü ele geçirdi. 42. dakikada sahneye çıkan Fransız yıldız Griezmann, farkı 2'ye çıkardı ve Atletico, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da iyi başlayan Başkent ekibi, 51. dakikada paenaltı kazandı. Topun başına geçen Griezmann, kendisinin ikinci golünü atarken, skoru da 3-0'a getirdi.
65. dakikada Koke ile bir gol daha bulan Atletico Madrid, farkı 4'e taşıdı. 81. dakikada hat-trick yapan Griezmann, skoru 5-0 yaptı.
Ev sahibi Sevilla, 85. dakikada Sarabia ile golü bulurken, 89. dakikada Nolito skoru belirleyen golü attı ve Atletico Madrid, sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Peş peşe 5. galibiyetini alan Atletico, puanını 58'e çıkardı ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde yer aldı. Evinde ağır bir yenilgi alan Sevilla ise haftayı 39 puanla 6. sırada tamamladı. (Ajansspor)
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