Atletico Madrid seriye bağladı!
Atletico Madrid ile Athletic Bilbao, İspanya Ligi’nin 24.haftasında karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Gameiro damga vurdu
İlk yarısı golsüz biten mücadelede Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri 67.dakikada Kevin Gameiro ile 80.dakikada Diego Costa kaydetti. Gameiro ikinci golde de asist yaptı ve maçı 1 gol 1 asistle tamamladı.
Alınan bu sonucun ardından Diego Simeone yönetimindeki Atletico, 55 puana yükseldi ve son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Atletico, lider Barcelona’yı takibini de sürdürdü. Öte yandan Bilbao ise haftayı 28 puanla noktaladı.
La Liga’da gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Son 6 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Bilbao ise Malaga’yı konuk edecek. (AJANSSPOR)
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