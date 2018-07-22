Atletico Madrid, Olivier Giroud'nun peşinde
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Chelsea’nin Fransız golcüsü Oliver Giroud için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Chelsea’nin Fransız golcüsü Oliver Giroud için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınındaki haberlere göre Başkent ekibi, 31 yaşındaki santrfor için yakın zamanda Londra’da bir görüşme gerçekleştirecek. Kırmızı-Beyazlı ekibin hedefi ise, Giroud’u satın alma opsiyonu ile kadrosuna katabilmek.
Öte yandan Giroud’un da bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü. (Fanatik)
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