Atletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi! Rekor serbest kalma bedeli...
Sloven kaleci Jan Oblak ile Atletico Madrid'in sözleşme yenileme konusunda anlaştığı duyuruldu. Serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı!
2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Jan Oblak, kırmızı-beyazlı formayı 5 yıl boyunca başarıyla terletti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sözleşmenin sona ereceği tarih ise 2023 olarak belirtildi...
"Burada olmaktan ve sözleşme uzatmaktan çok memnunum. En iyi şekilde bu formayı savunmaya ve sıkı çalışmaya devam edeceğim." diyen Oblak'ın rekor bir serbest kalma bedeli olduğu İspanya basınında yer buldu.
AS Gazetesi'nden Jorge Garcia, Sloven kaleci için Atletico Madrid'in 120 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediğini ve Griezmann'da olduğu gibi - 200'den 100'e düşme - Oblak'ın da serbest kalma bedelinin yeni transfer dönemiyle birlikte 100 milyon euroya düşeceğini yazdı...
Haberin detayında başarılı eldivenin yıllık 10 milyon euro kazanacağının da altı çizildi.
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