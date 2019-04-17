Atletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi! Rekor serbest kalma bedeli...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAtletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi! Rekor serbest kalma bedeli...
GeriFutbol Atletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi! Rekor serbest kalma bedeli...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
17.04.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Atletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi! Rekor serbest kalma bedeli...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi! Rekor serbest kalma bedeli...

Sloven kaleci Jan Oblak ile Atletico Madrid'in sözleşme yenileme konusunda anlaştığı duyuruldu. Serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı!

2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Jan Oblak, kırmızı-beyazlı formayı 5 yıl boyunca başarıyla terletti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sözleşmenin sona ereceği tarih ise 2023 olarak belirtildi...

Juventusa 400 milyon euroluk büyük şok
Juventus'a 400 milyon euroluk büyük şok!

"Burada olmaktan ve sözleşme uzatmaktan çok memnunum. En iyi şekilde bu formayı savunmaya ve sıkı çalışmaya devam edeceğim." diyen Oblak'ın rekor bir serbest kalma bedeli olduğu İspanya basınında yer buldu.

AS Gazetesi'nden Jorge Garcia, Sloven kaleci için Atletico Madrid'in 120 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediğini ve Griezmann'da olduğu gibi - 200'den 100'e düşme - Oblak'ın da serbest kalma bedelinin yeni transfer dönemiyle birlikte 100 milyon euroya düşeceğini yazdı...

Haberin detayında başarılı eldivenin yıllık 10 milyon euro kazanacağının da altı çizildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Atletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi Rekor serbest kalma bedeli...

Fransa Ligue 1'de geride kalan haftanın en güzel 5 golü...

Fransa Ligue 1'de haftanın en güzel 5 golüFransa Ligue 1'de 32. haftanın öne çıkan en güzel 5 golü ile sizlerleyiz...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Juventus'a 400 milyon euroluk büyük şok!

Atletico Madrid, Oblak ile sözleşme yeniledi! Rekor serbest kalma bedeli...

Resmen açıkladı! Türkiye'den...

A Milli Voleybol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu