Atletico Madrid Napoli maçı Avrupa genelinde birçok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Almanya'da düzenlenen Audi Cup yarı final mücadelesi kapsamında sahaya çıkacak olan Atletico Madrid ve Napoli, sezon öncesi zorlu mücadelede güçlerini test edecek. Peki, Atletico Madrid Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
Audi Cup yarı final mücadelesi kapsamında 01 Ağustos Salı günü oynanacak olan Atletico Madrid Napoli maçı, 18.45'te Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek.
HER İKİ TAKIMIN TRANSFER RAPORU
ATLETİCO MADRİD'TE TRANSFERLER
Gelenler: Vitolo (Sevilla)
Gidenler: Theo Hernandez (Real Madrid), Oliver Torres (Porto), Javier Manquillo (Newcastle United), Alessio Cerci (Hellas Verona), Emiliano Velazquez (Getafe-Kiralık), Andre Moreira (Braga-Kiralık), Diogo Jota (Wolverhampton-Kiralık), Vitolo (Las Palmas-Kiralık), Bernard Mensah (Kasımpaşa), Tiago (Futbolu bıraktı)
NAPOLİ'DE TRANSFERLER
Gelenler: Nikola Maksimovic (Torino), Marko Rog (Dinamo Zagreb), Adam Ounas (Girondins Bourdeaux), Mario Rui (Roma-Kiralık)
Gidenler: Eddy Gnahore (Palermo), Raffaele Maiello (Frosinone), Daniele Celiento (Viterbese), Jonathan de Guzman (Eintracht Franfurt), Alberto Grassi (SPAL-Kiralık), Roberto Insigne (Parma-Kiralık), Mario Prezioso (Carpi-Kiralık), Gennaro Tutino (Cosenza-Kiralık), Antonio Romano (Carpi-Kiralık), Nikita Contini (Pontedera-Kiralık), Luca Palmiero (Cosenza-Kiralık), Igor Lasicki (Wisla Plock-Kiralık), Antonio Negro (Paganese-Kiralık), Armando Anastasio (Carpi-Kiralık), Jacopo Dezi (Parma-Kiralık), Giuseppe Nicolao (Serbest), Felice Gaetano (Serbest)