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Atletico Madrid Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?

Atletico Madrid Napoli maçı Avrupa futbolunda yer edinmiş iki takımın mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Müzesinde onlarca kupaya sahip olan Atletico Madrid, İtalyan devi Napoli ile çetin bir mücadeleye çıkacak. Peki, Audi Cup kapsamında oynanacak olan Atletico Madrid Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
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Atletico Madrid Napoli maçı Avrupa genelinde birçok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Almanya'da düzenlenen Audi Cup yarı final mücadelesi kapsamında sahaya çıkacak olan Atletico Madrid ve Napoli, sezon öncesi zorlu mücadelede güçlerini test edecek. Peki, Atletico Madrid Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

Audi Cup yarı final mücadelesi kapsamında 01 Ağustos Salı günü oynanacak olan Atletico Madrid Napoli maçı, 18.45'te Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek.

HER İKİ TAKIMIN TRANSFER RAPORU

ATLETİCO MADRİD'TE TRANSFERLER

Gelenler: Vitolo (Sevilla)

Gidenler: Theo Hernandez (Real Madrid), Oliver Torres (Porto), Javier Manquillo (Newcastle United), Alessio Cerci (Hellas Verona), Emiliano Velazquez (Getafe-Kiralık), Andre Moreira (Braga-Kiralık), Diogo Jota (Wolverhampton-Kiralık), Vitolo (Las Palmas-Kiralık), Bernard Mensah (Kasımpaşa), Tiago (Futbolu bıraktı)

NAPOLİ'DE TRANSFERLER

Gelenler: Nikola Maksimovic (Torino), Marko Rog (Dinamo Zagreb), Adam Ounas (Girondins Bourdeaux), Mario Rui (Roma-Kiralık)

Gidenler: Eddy Gnahore (Palermo), Raffaele Maiello (Frosinone), Daniele Celiento (Viterbese), Jonathan de Guzman (Eintracht Franfurt), Alberto Grassi (SPAL-Kiralık), Roberto Insigne (Parma-Kiralık), Mario Prezioso (Carpi-Kiralık), Gennaro Tutino (Cosenza-Kiralık), Antonio Romano (Carpi-Kiralık), Nikita Contini (Pontedera-Kiralık), Luca Palmiero (Cosenza-Kiralık), Igor Lasicki (Wisla Plock-Kiralık), Antonio Negro (Paganese-Kiralık), Armando Anastasio (Carpi-Kiralık), Jacopo Dezi (Parma-Kiralık), Giuseppe Nicolao (Serbest), Felice Gaetano (Serbest)

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