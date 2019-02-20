Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İtalya'nın güçlü ekibi Juventus'la çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi futbolseverlerin araştırdığı konu oldu. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün son 16 turu ilk maçları oynanmaya devam edecek. Bu kapsamda Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. İşte, Atletico Madrid Juventus maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Atletico Madrid Juventus maçı bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Madrid'teki Metropolitano Stadı'nda oynanacak Atletico Madrid Juventus maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
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