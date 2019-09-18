Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Atletico Madrid Juventus maçı ile Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda puan durumu ilk halini alacak. Daha önce 10 kez karşılaşan rakipler, 11. mücadeleyi lehlerine çevirmek için sahada olacak. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı en zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Atletico Madrid Juventus maçı hakkında bazı bilgiler
Atletico Madrid Juventus maçı ile futbol heyecanı devam ediyor. İspanya ve İtalya Liglerinin iki köklü takımının karşı karşıya geleceği Atletico Madrid Juventus maçı, canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ATLETİCO MADRİD JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid, Juventus'u ağırlayacak. 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
LA LİGA'DA SON DURUM
Sevilla, Atletico Madrid'in kaybettiği haftada Alaves deplasmanında 1-0 kazanarak liderliğe yerleşti.
Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti ve ilk yenilgisini yaşadı.
Son şampiyon Barcelona, 16 yaşındaki futbolcusu Anssumane Fati'nin de bir gol attığı maçta ağırladığı Valencia'yı 5-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in evinde Levante'yi 3-2 yendiği haftada, Mallorca deplasmanında 0-0 berabere kalan Athletic Bilbao ise namağlup unvanını korudu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Getafe, Real Betis deplasmanında 1-1'lik skora razı oldu ve henüz galibiyetle tanışamadı.
Sevilla'nın 10 puanla zirveye yerleştiği La Liga'da Atletico Madrid 9, Real Madrid ve Athletic Bilbao 8'er puanla bu takımın arkasında sıralandı.
SERİ A'DA SON DURUM
Inter, evinde Udinese'yi 1-0 yenerek 3'te 3 yapmayı başardı.
Son şampiyon Juventus, Merih Demiral'ın yedek beklediği maçta konuk olduğu Fiorentina ile 0-0 berabere kaldı.
Bologna, haftanın en gollü maçında Brescia deplasmanında 4-3 kazandı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma, evinde Sassuolo'yu 4-2 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Roma'da Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle görev yapamadığı mücadelede Mert Müldür, Sassuolo adına ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Serie A'da Inter, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Bologna ve Juventus 7'şer puanla Inter'in arkasında yer aldı. Serie A'da 3. hafta, bu akşam oynanacak Torino-Lecce maçıyla sona erecek.
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