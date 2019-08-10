Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon mücadelesinde Atletico Madrid, Juventus ile karşılaşacak. Kariyerlerindeki 10. maçlarına çıkacak olan Atletico Madrid ve Juventus, hem prestijlerini korumak hem de sezon öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Atletico Madrid ve Juventus, hem Uluslararası Şampiyonlar Kupasında liderlik pozisyonunu elde etmek hem de sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlamak için sahada olacak. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ATLETİCO MADRİD JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ve Juventus, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında 10 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. 19.00'da oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
YILIN FUTBOLCULARI İÇİN ADAYLAR BELİRLENDİ
UEFA, 2018-2019 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.
Kazanan futbolcular ödüllerini 29 Ağustos'ta yapılacak 2019-2020 grup kura çekimi töreninde alacak.
Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Savunma: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)
Orta saha: Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool)
Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus)
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