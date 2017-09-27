UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid ile Chelsea bu akşam kıran kırana bir mücadele sergileyecek. Bu önemli karşılaşmada hakemlik görevini Cüneyt Çakır üstlenecek. Peki, Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bu akşam TSİ 21:45'te başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3'den naklen ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Correa, Griezmann

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luis, Cahill, Alonso, Bakayoko, Kante, Zappacosta, Hazard, Pedro, Morata

MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

C Grubu’nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak. 21.45’teki mücadele, Tivibuspor3’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Bu önemli karşılaşmada hakemlik görevini Cüneyt Çakır üstlenecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

FABREGAS: COSTA KEŞKE KALSAYDI

İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’de forma giyen Cesc Fabregas, teknik direktör Antonio Conte’nin kadroda düşünmediği ve ardından 57 milyon Pound’a Atletico Madrid’e satılan Diego Costa ile ilgili bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Costa ile iyi bir ilişkimiz vardı. Açıkçası onun takımda kalmasını isterdim. Sahada birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk” dedi.