Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri>Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Oynanan ilk maçta Roma ile berabere kalarak Devler Ligi'ne 1 puan ile başlayan Atletico Madrid, evinde zafer kazanarak Chelsea'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor Peki, Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid ile Chelsea bu akşam kıran kırana bir mücadele sergileyecek. Bu önemli karşılaşmada hakemlik görevini Cüneyt Çakır üstlenecek. Peki, Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bu akşam TSİ 21:45'te başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3'den naklen ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Correa, Griezmann

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luis, Cahill, Alonso, Bakayoko, Kante, Zappacosta, Hazard, Pedro, Morata

MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

C Grubu’nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak. 21.45’teki mücadele, Tivibuspor3’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Bu önemli karşılaşmada hakemlik görevini Cüneyt Çakır üstlenecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

FABREGAS: COSTA KEŞKE KALSAYDI

İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’de forma giyen Cesc Fabregas, teknik direktör Antonio Conte’nin kadroda düşünmediği ve ardından 57 milyon Pound’a Atletico Madrid’e satılan Diego Costa ile ilgili bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Costa ile iyi bir ilişkimiz vardı. Açıkçası onun takımda kalmasını isterdim. Sahada birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk” dedi.

atletico madridchelseamaçşampiyonlar ligi
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL