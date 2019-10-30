Atletico Madrid beraberliğe abone
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile 1-1 berabere kaldı.
Mendizorrotza Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Atletico Madrid, 70. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves'e bu gole 83. dakikada Lucas Perez ile yanıt verdi.
Bu sonuçla ligdeki son 5 maçtaki 4. beraberliğini alan Atletico Madrid puanını ve 20'ye yükseltirken, Alaves ise puanını 12 yaptı.
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