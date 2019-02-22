Atletico Madrid Başkanı'ndan Cristiano Ronaldo'ya olay yanıt!
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Altetico Madrid taraftarlarına olan göndermesi çok konuşulmuştu. Atletico'nun başkanı Enrique Cerezo ise yıldız isme gündem yaratacak bir yanıt verdi.
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e 2-0 yenildikleri maç sonrasında rakip takım taraftarlarına çok konuşulacak bir göndermede bulunmuştu.
Maç sırasında kendisine "Vergilerini öde Ronaldo!" şeklinde tezahürat yapan tribünlere eliyle 5 işaretini yapan yıldız isim, karşılaşmanın ardından da basın mensuplarının futbolcularla röportaj yaptığı alanda taraftarlara dönerek "Benim 5 Şampiyonlar Ligi kupam var, sizinse sıfır." ifadelerini kullanmıştı.
33 yaşındaki futbolcunun bu sözlerine Atletico başkanı Enrique Cerezo'dan gündem yaratacak bir cevap geldi. Cerezo, "Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni 5 değil, 3 defa kazandı. Zira Real Madrid'in Atletico'yu devirdiği 2 finali o kazanmadı." şeklinde konuştu.
Cerezo, o 2 finali kimin kazandığı sorusunaysa "Bunu bir sonraki röportajda söyleyeceğim." cevabını verdi. İspanyol futbol adamının bu ifadeleri ülkede gündem yarattı.
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