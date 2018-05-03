Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAtletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
03.05.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Atletico Madrid Arsenal maçı ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi Yarı Final mücadelesi sahne alacak. İlk karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlanmış Atletico Madrid sahasına avantaj sayılabilecek skoru elde etmişti. Şimdi gözler bu akşama çevrildi. Peki Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Arsenal, Avrupa kupalarında İspanyol takımlarına karşı deplasmanda altı maçtır kazanamıyor. Deplasmanda en son Şubat 2006'da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenmişlerdi. Arsenal, bundan önce iki kez bir Avrupa kupası yarı final maçının ilk ayağında berabere kalmış, ikisinde de finale çıkan taraf olmuştu.

Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı bu akşam saat 22:05'te başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 159Atletico Madrid - Arsenal
    3
    MS1
    1,55
    17132kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Avrupa kupalarında yarı final maçlarının ilkinde deplasmandan beraberlikle dönen son beş takımın tamamı finale çıkmayı başardı. Bu beş takımın ikisi Avrupa Ligi'nde yer alıyordu (2014/15 sezonunda Dnipro & 2015/16 sezonunda Sevilla). Atletico Madrdi, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 17 maçın sadece birinde mağlup oldu (13G 3B). O yenilgi de bir İngiliz takımına karşı gelmişti (bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçında Chelsea'ye karşı). Arsenal bu maçın ardından finale kalırsa, Avrupa kupaları tarihinde bunu altıncı kez, Arsene Wenger yönetiminde ise üçüncü kez başarmış olacak. Topçular, Wenger yönetiminde çıktıkları 2000 UEFA Kupası finalini ve 2006 Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmişlerdi. Atletico bu maçın ardından finale çıkarsa, Avrupa Ligi'nde üçüncü kez finale kalacak ve turnuva tarihinde bunu en fazla başaran iki takımdan biri olacak (Sevilla ile birlikte). Antoine Griezmann, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı son beş maçta üç gol attı. Arsenal, Mayıs ayında oynadığı altı Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabildi- 1994 Kupa Galipleri Kupası'nda Parma'yı yenmişlerdi. Alexandre Lacazette, Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı son 13 maçta 13 gole katkıda bulundu. Bu eşleşmenin ilk turunda Arsenal, rakip kaleye 28 şut gönderdi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde sadece Real Sociedad bir maçta rakip kaleye daha fazla şut çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonlar Ligi finalinin oranları belli oldu!

Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarını onadı

PFDK ceza yağdırdı

G.Saray'da sürpriz gelişme! Tudor ve Özbek...