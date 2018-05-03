Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?
Atletico Madrid Arsenal maçı ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi Yarı Final mücadelesi sahne alacak. İlk karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlanmış Atletico Madrid sahasına avantaj sayılabilecek skoru elde etmişti. Şimdi gözler bu akşama çevrildi. Peki Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal, Avrupa kupalarında İspanyol takımlarına karşı deplasmanda altı maçtır kazanamıyor. Deplasmanda en son Şubat 2006'da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenmişlerdi. Arsenal, bundan önce iki kez bir Avrupa kupası yarı final maçının ilk ayağında berabere kalmış, ikisinde de finale çıkan taraf olmuştu.
Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı saat kaçta hangi kanalda?
Atletico Madrid Arsenal UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçı bu akşam saat 22:05'te başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa kupalarında yarı final maçlarının ilkinde deplasmandan beraberlikle dönen son beş takımın tamamı finale çıkmayı başardı. Bu beş takımın ikisi Avrupa Ligi'nde yer alıyordu (2014/15 sezonunda Dnipro & 2015/16 sezonunda Sevilla). Atletico Madrdi, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 17 maçın sadece birinde mağlup oldu (13G 3B). O yenilgi de bir İngiliz takımına karşı gelmişti (bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçında Chelsea'ye karşı). Arsenal bu maçın ardından finale kalırsa, Avrupa kupaları tarihinde bunu altıncı kez, Arsene Wenger yönetiminde ise üçüncü kez başarmış olacak. Topçular, Wenger yönetiminde çıktıkları 2000 UEFA Kupası finalini ve 2006 Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmişlerdi. Atletico bu maçın ardından finale çıkarsa, Avrupa Ligi'nde üçüncü kez finale kalacak ve turnuva tarihinde bunu en fazla başaran iki takımdan biri olacak (Sevilla ile birlikte). Antoine Griezmann, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı son beş maçta üç gol attı. Arsenal, Mayıs ayında oynadığı altı Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabildi- 1994 Kupa Galipleri Kupası'nda Parma'yı yenmişlerdi. Alexandre Lacazette, Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı son 13 maçta 13 gole katkıda bulundu. Bu eşleşmenin ilk turunda Arsenal, rakip kaleye 28 şut gönderdi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde sadece Real Sociedad bir maçta rakip kaleye daha fazla şut çekti.
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