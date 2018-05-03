"Atletico Madrid - Arsenal" maçındaki hakem detayı
1-1'in rövanşını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. İngiliz takımları, Rocchi'yle bu sezon çıktığı 2 maçı da kayıpsız geçti. İşte detaylar...
Gianluca Rocchi, İtalya Serie A'da bu sezon 15 maç yönetti. 15 maçta 6 kere kırmızı kartına başvurdu, 7 kere beyaz noktayı gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Tottenham'ın Dortmund'u 3-1 yendiği ve Manchester United'ın CSKA Moskova'yı 2-1 yendiği grup maçlarında düdük çaldı.
2013-14 sezonuna girerken, Fenerbahçe ile Arsenal'in İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi eleme maçını da yönetmiş, Arsenal sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Football.London sitesi, Arsene Wenger'in Rocchi ile galibiyet serisinin devam etmesini umduklarını yazdı.
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