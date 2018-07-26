Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Atletico Madrid Arsenal maçı ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda nefes kesen bir mücadele oynanacak. Bu karşılaşma ile iki kulüpte Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ilk karşılaşmasına çıkıyor olacak. Spor severler Atletico Madrid Arsenal maçının saat kaçta hangi kanalda canl yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Atletico Madrid Arsenal maçı bugün saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Atletico Madrid Arsenal maçı bugün saat 14:35'te başlayacak. Mücadele tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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