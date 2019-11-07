Atletico Madrid, Almanya'da 2 golle yıkıldı
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen sahasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin 41. dakikasında Thomas'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Bayer Leverkusen, devreye 1-0 önde tamamladı.
Bayer Leverkusen, 55. dakikada Kevin Volland'ın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, Atletico'da Morata'nın 90. dakikada kaydettiği gol maçın skorunu ilan etti.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 3'ey yükseltirken, Atletico Madrid ise 7 puanda kaldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle