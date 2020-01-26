Atlasglobal Yeşilyurt 3-1 Türk Hava Yolları
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu (Ayça Akaç, Elif Boran, Burcu Yönder)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Kılıçlı, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kinasts (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Ada Germen, Funda Bilgi, Büşra Şahin)
Setler: 25-22, 25-17, 22-25, 25-23
Süre: 109 dakika (23, 26, 26, 34)
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