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Voleybol
AA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 20:28,Son Güncelleme:/

Atlasglobal Yeşilyurt 3-1 Türk Hava Yolları

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu (Ayça Akaç, Elif Boran, Burcu Yönder)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Kılıçlı, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kinasts (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Ada Germen, Funda Bilgi, Büşra Şahin)

Setler: 25-22, 25-17, 22-25, 25-23

Süre: 109 dakika (23, 26, 26, 34)

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Atlasglobal Yeşilyurt 3-1 Türk Hava Yolları

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