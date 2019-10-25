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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.10.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Atkı krizi sonrası bir güvenlikçinin görevine son verildi

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Atkı krizi sonrası bir güvenlikçinin görevine son verildi

Fatih Terim yazılı atkıların stada alınmadığı iddiası - Türk Telekom Stadı'nın güvenliğini sağlayan Performans Grup şirketinden açıklama: "Sayın Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların kasıtlı olarak stada sokulmadığı yönünde çıkan haberler ve yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece stadın bir turnikesinde yanlış anlamadan dolayı gerçekleşen münferit olay ile Galatasaray Spor Kulübünün hiçbir ilgisi yoktur"

 Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların Türk Telekom Stadı'na sokulmadığı iddiasıyla ilgili stat güvenliğini sağlayan Performans Grup şirketi açıklama yaptı.

Stat güvenlik işlerini yürüten şirketten yapılan açıklamada, bir güvenlik görevlisinin talimatları yanlış anlamasından kaynaklı bir sorun yaşandığı ve güvenlik görevlisinin işine son verildiği belirtildi.

"22 Ekim 2019 tarihinde Galatasaray ile Real Madrid’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yaşanan bir olay üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur." ifadeleriyle başlayan açıklama şu şekilde:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Sayın Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların kasıtlı olarak stada sokulmadığı yönünde çıkan haberler ve yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. 134 taraftar giriş turnikesi olan Türk Telekom Stadı'nın sadece G-9 turnikesinde gerçekleşen olay tamamen, şirketimize bağlı olarak çalışan o bölgeden sorumlu güvenlik görevlisinin verilen talimatları yanlış anlamasından kaynaklanmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece stadın bir turnikesinde yanlış anlamadan dolayı gerçekleşen münferit olay ile Galatasaray Spor Kulübünün hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaya sebebiyet veren güvenlik görevlisinin şirketimiz tarafından görevine son verildiğini bildirir, yaşananlar nedeniyle özür dileriz."

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