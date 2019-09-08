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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.09.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Atınç Nukan: "Sarı-kırmızılı formayı giyeceğim için çok mutluyum"

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Atınç Nukan: "Sarı-kırmızılı formayı giyeceğim için çok mutluyum"

Süper Lig’de ilk 3 haftada gol atamayıp sadece 1 puan toplayabilen Göztepe’nin yeni transferleri Soner Aydoğdu, Atınç Nukan, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni camiaya önemli mesajlar verdi.

Geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına 11’de oynayıp bir de penaltı kaçıran orta saha oyuncusu Soner, ilk maçında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Deneyimli oyuncu, "Her şey çabuk gelişti, hemen ilk maçıma çıktım. Benim açımdan biraz üzücü geçti açıkçası. Oyun anlamında mücadele belki iyi geçmiş olabilir ama kaçırmış olduğum bir penaltı var. Bunlar futbolun içinde var ama benim için üzücüydü. İlk maçımda, ilk golümü atmak nasip olabilirdi ama olmadı, kısmet değilmiş. Bundan sonra hem bireysel hem de takım olarak daha çok çalışarak Göztepe’yi istediğimiz yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

Penaltı kaçırmasına rağmen taraftarların kendisine verdiği destekten çok etkilendiğini belirten Soner, "Göztepe’nin taraftarını zaten biliyordum. Onların önüne çıkmak çok heyecan vericiydi. Sağ olsunlar bana çok destek oldular. Sürekli mesaj atanlar oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bunları diğer maçlarda telafi etmek istiyorum" diye konuştu.

Soner ayrıca forma rekabetinin de takıma olumlu etki yapacağına sözlerine ekledi.

Göztepe'nin transferin son gününde renklerine bağladığı stoper Atınç ise, sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Atınç, "Burada olduğum için çok mutluyum, heyecanlıyım ve açım. Hem kendim hem takımım açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok güzel takviyeler de yapıldı. Göztepe’yi hak ettiği yerler olan daha üst sıralara daha iyi futbol oynayarak getirmeye yardım etmeye çalışacağım. Umarım ben de takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Süper Lig’de Medipol Başakşehir forması giydikten sonra Göztepe’nin yolunu tutan Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro da, camianın kendisini çok iyi karşıladığını kaydetti.

Göztepe formasıyla elinden geleni yapacağını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, "Burada herkes beni çok güzel karşıladı. Bu benim için çok önemliydi. Bunun yanında adaptasyon sürecini çok iyi bir şekilde hızlandıracak olan bir durum. Yıllardır Türkiye’deyim. Burayı tanıyorum ve Süper Lig’i biliyorum. Bundan dolayı avantajlı olduğumu düşünüyorum. İlk maçımıza çıkmadan önce de iki hafta gibi bir süreç olduğundan dolayı da daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Burası yeni kulübüm yeni takımım bu yüzden ben de elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım" dedi. Göztepe taraftarlarına da ayrı bir parantez açan Mossoro, "Bir oyuncu için taraftar desteğini hissetmek çok önemli. Ben burada oynadığım maçlarda bu baskıyı, bu güzel atmosferi hissediyordum. Göztepe taraftarının çok büyüleyici olduğunu görüyordum. Benim için de bu çok değerli ve çok önemli bir faktör. Ben de onlara layık olmak için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

Göztepe’nin Başakşehir’den bir diğer transferi golcü Napoleoni de, forma rekabetinin takıma olumlu katkı yapacağını söyledi.

İtalyan forvet, "Göztepe benim çok gelmek istediğim, çok oynamak istediğim bir kulüptü. Bu yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük takımlarda forma rekabeti olur. Herkes her gün elinden gelenin en iyisini yapıp bu forma savaşında formayı almak için çabalamak zorunda. Bu yüzden bu rekabet takım için çok faydalı olacak" dedi.

Rakip olarak geldiği Göztepe deplasmanlarında taraftarlarının baskısını hissettiğini söyleyen Napoleoni, "Göztepe’ye rakip olarak geldiğim ve oynadığım maçlarda taraftarın o baskısını ve heyecanını hissediyorduk. Şimdi onların tarafında olup da sahada olmak gerçekten çok güzel olacak. Bir an önce sabırsızlanıyorum onların önünde sahada olmak için. Çok güzel destekleri oldu bu desteklere layık olmak için emin olsunlar ki elimizden gelenin en iyisini yapıp takımımız için en faydalı işleri yapacağız" şeklinde konuştu.

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Atınç Nukan: Sarı-kırmızılı formayı giyeceğim için çok mutluyum

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