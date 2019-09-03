Son Dakika: Atınç Nukan resmen Göztepe'de
Göztepe, Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün Atınç Nukan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Göztepe'nin açıklaması şöyle;
"Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.
Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
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