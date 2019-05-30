Atınç Nukan Beşiktaş'tan haber bekliyor!
RB Leipzig'den ayrılan Atınç Nukan'ın alt yapısından yetiştiği Beşiktaş’a geri dönmek istediği ve yönetimden haber beklediği bildirildi.
Siyah-Beyazlılar’dan 2015 yılında 6 milyon Euro karşılığında Almanya temsilcisi RB Leipzig’e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini gösteremeyen Atınç Nukan’ın kulübüyle kontratı sona ermişti. Boşta bulunan 25 yaşındaki stoperin alt yapısından yetiştiği Beşiktaş’a geri dönmek istediği ve yönetimden haber beklediği bildirildi.
Başkan Fikret Orman’ın konuyla ilgili olarak yakın zaman içerisinde kesin kararını vermesi bekleniyor.
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